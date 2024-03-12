Feci olay! Kar küreme çalışması yapılırken ikinci kez çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köy yoluna akşam saatlerinde çığ düştü. Köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu birçok araç sürücü mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 117’nci Şube ekipleri, yolu ulaşıma açmak için kar küreme çalışması başlattı.
İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ
2 saatlik çalışmasında yolun büyük kısmındaki kar kütleleri temizlendi. Ancak tam bu sırada aynı bölgeye ikinci kez çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütleleri bu sırada iş makinesinin üzerine yığıldı. Ön kısmı düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü son anda kurtuldu. Bölgeye gelen diğer iş makinelerinin yardımıyla yola düşen çığ kütleleri temizlenirken, ön kısmı kar kütleleri altında kalan iş makinesi de çıkartıldı. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.