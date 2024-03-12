Zeynep Bastık'tan sevenlerini üzen haber!

Zeynep Bastık ile yakın arkadaşı Ali Biçim, Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık yaptığı açıklamada sevenlerini üzdü.
'KORKU YAŞADIM VE AĞLAMAYA BAŞLADIM'
Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem hakkında konuşan Bastık, "Depremi çok net hissettim, bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük bir korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonumu depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum ama ne olacağını bilemeyiz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.