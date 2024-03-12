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Zeynep Bastık'tan sevenlerini üzen haber!

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Şarkıcı Zeynep Bastık deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan Urla'ya taşınmıştı. Korkusunu aşamayan Bastık, terapi almaya başladığını açıklayarak sevenlerini üzdü.

Zeynep Bastık'tan sevenlerini üzen haber! mask
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Zeynep Bastık ile yakın arkadaşı Ali Biçim, Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık yaptığı açıklamada sevenlerini üzdü.

'KORKU YAŞADIM VE AĞLAMAYA BAŞLADIM'

Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem hakkında konuşan Bastık, "Depremi çok net hissettim, bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük bir korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonumu depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum ama ne olacağını bilemeyiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Gelen, deprem, sonra

12 Mar 2024 - 22:16 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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