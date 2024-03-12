12 Mar 2024 - 22:09- Magazin G:

Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, sağlık durumunu açıkladı

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Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın bir süredir sağlık problemi yaşıyordu. Akın, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, sağlık durumunu açıkladı mask
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Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan 81 yaşındaki Akın, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV
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12 Mar 2024 - 22:09 - Magazin

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