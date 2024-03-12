12 Mar 2024 - 22:01- Magazin G:

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bomba itirafta bulundu

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Ünlü oyuncu Hande Erçel bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı'yla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bomba itirafta bulundu mask
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Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen  Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda  Paris Moda Haftası'nda Balmain markasının defilesine katılmıştı.

Defiledeki şıklığı ile göz kamaştıran Hande Erçel, Elle dergisinin son sayısına kapak oldu.

Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı  Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu.

"AYNI NOKTADA BULUŞMAK ÇOK GÜZEL"

"Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum" diyen Erçel, "Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel" ifadelerini kullandı.

"HAKAN ÇOK PLANLI BİRİ"

Sabancı ile tatil pozlarıyla da sık sık gündem olan Erçel, "Eskiden çok plansız seyahat ederdim... Ama Hakan inanılmaz planlı biri... O yüzden onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor" dedi.

"DAHA FAZLASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Öte yandan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile birinci yıllarını sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Kuzey Işıkları'nı izlerken çekilen pozuna şu notu düşmüştü:

"En sevdiğim tüm anılarım seninle , daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: NTV

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12 Mar 2024 - 22:01 - Magazin

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