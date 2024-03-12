- Asayiş

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

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Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki otomobille kafa kafaya çapıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var mask
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Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı.

OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor. 

Kaynak: DHA
# sağlık, Polis, Otomobil

12 Mar 2024 - 21:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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