Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı.
OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.