Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı.

OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: DHA