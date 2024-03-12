12 Mar 2024 - 21:33- Ekonomi G:

Vatandaşa büyük müjde geldi; Yüzlerce ürüne indirim geliyor

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Ramazanın ilk gününde vatandaşlara güzel haber marketlerden geldi. Ramazanda hem kampanya müjdesi hem de fiyatların sabit kalacağının müjdesi geldi.

Vatandaşa büyük müjde geldi; Yüzlerce ürüne indirim geliyor mask
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi. Düzgün, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak Türkiye genelinde 7 bin 700 şubesi bulunan 14 perakende derneğinin çatı örgütü olarak, ramazan ayında tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak için yeni bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

"7 BİN 700 YEREL ZİNCİR MARKETİNDE..."

Ramazan ayı süresince yüzlerce üründe fiyatları sabitlediklerini duyuran Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. İçinde bulunduğumuz sürecin üstesinden ancak tek yürek gelebiliriz. Bu süreçte, marketlerimizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve halkımızın rahat bir ramazan geçirmesini temin etmek bizim önceliğimiz. Ramazan ayında 7 bin 700 yerel zincir market mağazasında yüzlerce üründe fiyatları sabitledik. Vatandaşlarımız, bayram sonuna kadar her hafta bölgelere özel düzenlenecek kampanyalarla yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyata satın alabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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12 Mar 2024 - 21:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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