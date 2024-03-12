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Son dakika - Osmaniye'de deprem!

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AFAD'ın açıklamasına göre Osmaniye'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

12 Mar 2024 - 21:27 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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