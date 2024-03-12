12 Mar 2024 - 21:06- Gündem G:

Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü

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Gaziantep'te husumetlisi tarafından tabancayla yaralanan adam, husumetlisini bıçaklayarak öldürdü.

Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü mask
Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü
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Gaziantep'te Hasan M., kavgada kendisini tabanca ile yaralayan husumetlisi Ümit Hıyamlıoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Ümit Hıyamlıoğlu ile Hasan M., sokakta karşılaşınca önce tartışma ardından kavga çıktı. Kavgada Ümit Hıyamlıoğlu tabanca ile Hasan M.'yi vurdu. Yaralanan Hasan M. ise Ümit Hıyamlıoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ümit Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Hıyamlıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin kısa sürede yakaladığı Hasan M. ise tedavisi için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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12 Mar 2024 - 21:06 DHA Gaziantep- Gündem

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