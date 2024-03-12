Feci olay! Kendisini tabancayla vuran husumetlisini öldürdü

Gaziantep'te Hasan M., kavgada kendisini tabanca ile yaralayan husumetlisi Ümit Hıyamlıoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Ümit Hıyamlıoğlu ile Hasan M., sokakta karşılaşınca önce tartışma ardından kavga çıktı. Kavgada Ümit Hıyamlıoğlu tabanca ile Hasan M.'yi vurdu. Yaralanan Hasan M. ise Ümit Hıyamlıoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ümit Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Hıyamlıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin kısa sürede yakaladığı Hasan M. ise tedavisi için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.