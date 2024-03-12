12 Mar 2024 - 20:48- Asayiş G:

Feci kaza! Kendi sürdüğü traktörün altında kaldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Sercan Pekcan (36) hayatını kaybetti.

Feci kaza! Kendi sürdüğü traktörün altında kaldı mask
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Sercan Pekcan idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Pekcan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla traktörü kaldırarak Pekcan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, sağlık, traktör

12 Mar 2024 - 20:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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