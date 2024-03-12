Şok kaza! Cip marketin içine girdi

İddiaya göre, aracını park eden Fazlı Yüksel (64) markette alış veriş yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettirdi. Geri manevra yapmak isterken, vitesleri karıştırınca kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak markete girdi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
O sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif aralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri cip sürücüsü, Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.