- Asayiş

Şok kaza! Cip marketin içine girdi

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İstanbul Ataşehir'de alışveriş yaptıktan sonra marketin önünde bulunan cipe binen sürücü, vitesleri karıştırınca markete girdi. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Şok kaza! Cip marketin içine girdi mask
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İddiaya göre, aracını park eden Fazlı Yüksel (64) markette alış veriş yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettirdi. Geri manevra yapmak isterken, vitesleri karıştırınca kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak markete girdi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

O sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif aralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri cip sürücüsü, Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA
# Gelen, sonra, sağlık, Polis

12 Mar 2024 - 20:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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