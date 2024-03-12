Ünlü oyuncu Emre Kınay'dan seçim isyanı

Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği ile yaptığı canlı yayın gündem oldu. Kınay, "1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre..." diyerek isyan etti. "Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu?" diyen Kınay, "Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum. Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum" dedi.

"SEÇİME DE SANDIĞA DA GİTMİYORUM"

"1,5 saattir 700 metre gideceğim, 700 metre... Ben çıldırmayayım kim çıldırsın. İstanbullu zaten sus her şeye. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum.

"NEYİN HİZMETİ BU BE?"

Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum. Neyin hizmet bu be? Vergi veriyorum ya ben, 700 metre sonraki evime gidemiyorum. 1,5 saattir çakarlı arabalarla ilerliyorsunuz.

Rezillik bu rezillik, hangi ülkede var bu? Bu kadar vergi toplayıp, bu kadar hizmet etmeyen bir tane devlet söyleyin. Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k.

"VALİ'YE SORUYORUM"

Yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti... Vali'ye soruyorum; Fenerbahçe'nin maçlarında niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti."

YOL YAPIMI NEDENİYLE UÇAĞINI KAÇIRMIŞ, DELİYE DÖNMÜŞTÜ

Kınay, geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışması yüzünden uçağını kaçırınca deliye dönmüştü.

Kınay "Neyi doğru yapıyorsunuz hayatınızda birbirinizle didişmekten başka. Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi?" demişti.

Kaynak: MYNET