Antalya ve Alanya'da büyük deptem bekleniyor mu? Hangi fay hatlarına dikkat edilmeli?

Türkiye'nin güney ve kuzeyinde ard arda meydana gelen depremler tedirgin etmeye devam ediyor. Muğla, Antalya ve Samsun’da meydana gelen depremler, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösteriyor. Bu depremlerin yakın zamanda meydana gelmesi aktif fay olması ihtimaline karşın vatandaşı tedirgin ediyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FAYLAR
Hürriyet'te açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, yaşanan depremleri ve olası riskleri değerlendirdi. Muğla ve Antalya’daki depremler, Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı’ndaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti. Bu yaylar, Anadolu Levhası ile Afrika Levhası’nı birbirinden ayırdığını belirten Pampal buradaki faylarda daha önce büyük depremler olduğunun altını çizdi. Bu sebeple Rodos-Girit Hattı, 8 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğu takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca. Fethiye-Burdur Fay Zonu da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
VATANDAŞA SU SERPTİ
Samsun’daki deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun tali kırıklarında gerçekleşti. Bu bölgedeki depremler, levha sınırlarında normal kabul ediliyor. Bu bölgede şu an için büyük bir depremden bahsetmek çok doğru değil diyerek şehir sakinlerinin içine su serpti.
Kaynak: HURRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.