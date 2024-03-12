12 Mar 2024 - 20:15- Gündem G:

Malatya'da korkutan deprem

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Malatya'nın Darende ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.87 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya'da korkutan deprem mask
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AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.50'de gerçekleşen depremin derinliği 6.87 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AFAD
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12 Mar 2024 - 20:15 - Gündem

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