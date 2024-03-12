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Mehmet Ali Erbil, hırsızlık yapan damadını savundu

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgili olan ve şimdilerde Survivor All Star'da yarışan Yiğit Poyraz'ın adı hırsızlık olayına karıştı. Yarışma tarihinde görülmemiş ceza alan Poyraz'ı Mehmet Ali Erbil savundu.

Mehmet Ali Erbil, hırsızlık yapan damadını savundu mask
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le büyük bir aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor'ın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala dolduran Poyraz'ın hırsızlık olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu durumu öğrenen Acun Ilıcalı çok sinirlendi ve yarışma tarihinde görülmemiş bir ceza verdi. Poyraz 10 ödülden yararlanamama cezası aldı. 

'ÜZERİNE GİTMESİNLER'

Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz'dan Arto'ya konuşan ünlü şovmen müstakbel damadını koruyarak, "Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor. İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler."  dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Mar 2024 - 19:54 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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