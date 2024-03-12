Mehmet Ali Erbil, hırsızlık yapan damadını savundu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le büyük bir aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor'ın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala dolduran Poyraz'ın hırsızlık olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu durumu öğrenen Acun Ilıcalı çok sinirlendi ve yarışma tarihinde görülmemiş bir ceza verdi. Poyraz 10 ödülden yararlanamama cezası aldı.

'ÜZERİNE GİTMESİNLER'

Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz'dan Arto'ya konuşan ünlü şovmen müstakbel damadını koruyarak, "Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor. İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi