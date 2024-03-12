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Antalya'nın korkulu rüyası oldu; her yeri istila ettiler

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Antalya'da denizanaları denizi istila ettiler. Konyaaltı ilçesinde balıkçıların ağına çok sayıda denizanası takıldı.

Antalya'nın korkulu rüyası oldu; her yeri istila ettiler mask
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Konyaaltında balıkçılar denize ağ attıklarında gördüklerine inanamadı. Makara ile metrelerce uzunluğundaki ağı toplamaya başlayan balıkçı, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdı hem endişelendi. Ağda balık yerine kilolarca denizanası olduğunu gördüler.

DENİZANALARI ŞOKE ETTİ

Balıkçılar denizanalarından ağlarını kurtarmak için çok çaba sarfetti. Ayrıca farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştığı öğrenildi. 

Kaynak: Haber Merkezi
# etti

12 Mar 2024 - 19:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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