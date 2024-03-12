Antalya'nın korkulu rüyası oldu; her yeri istila ettiler

Konyaaltında balıkçılar denize ağ attıklarında gördüklerine inanamadı. Makara ile metrelerce uzunluğundaki ağı toplamaya başlayan balıkçı, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdı hem endişelendi. Ağda balık yerine kilolarca denizanası olduğunu gördüler.

DENİZANALARI ŞOKE ETTİ

Balıkçılar denizanalarından ağlarını kurtarmak için çok çaba sarfetti. Ayrıca farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi