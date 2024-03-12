Antalya'nın korkulu rüyası oldu; her yeri istila ettiler

Konyaaltında balıkçılar denize ağ attıklarında gördüklerine inanamadı. Makara ile metrelerce uzunluğundaki ağı toplamaya başlayan balıkçı, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdı hem endişelendi. Ağda balık yerine kilolarca denizanası olduğunu gördüler.
DENİZANALARI ŞOKE ETTİ
Balıkçılar denizanalarından ağlarını kurtarmak için çok çaba sarfetti. Ayrıca farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.