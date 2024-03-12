Zehra Güneş herkesi şoke etti

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya sık kullanan sporcuların başında geliyor. Sosyal medya hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan Güneş, aynı zamanda en büyük servete sahip isimler listesine girdi.

Güneş yine sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem olmasını bildi. Esmer olmaya karar veren ünlü voleybolcu Zehra Güneş, pozlarını paylaştı.Güneş'in saçları beğenilse de onu sarı saçlarıyla tanıyanlar biraz üzüldü.

Kaynak: Haber Merkezi