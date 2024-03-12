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Zehra Güneş herkesi şoke etti

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Vakıfbank SK'nın ve A Milli Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, yeni tarzıyla hayranlarını şoke etti. Yıllardır sarı saçlarına alıştığımız yıldız oyuncu saçların aniden koyuya boyayarak herkesi şoke etti.

Zehra Güneş herkesi şoke etti mask
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Milli voleybolcu Zehra Güneş,  sosyal medya sık kullanan sporcuların başında geliyor. Sosyal medya hesabında 3.8 milyon takipçisi bulunan Güneş, aynı zamanda en büyük servete sahip isimler listesine girdi.

Güneş yine sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem olmasını bildi.   Esmer olmaya karar veren ünlü voleybolcu Zehra Güneş, pozlarını paylaştı.Güneş'in saçları beğenilse de onu sarı saçlarıyla tanıyanlar biraz üzüldü. 

Zehra Güneş herkesi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Bir, Son

12 Mar 2024 - 19:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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