Tütüncü ve Yücel Batı Alanya'da vatandaşlarla buluştu

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala Cumhur İttifakı hem Antalya’da hem de Alanya’da zafer kazanmak için çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Seçim sürecinde defalarca Alanya’ya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, bugün de Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile batı Alanya’daydı. Okurcalar Mahallesi’nde başlayan ziyaretler; Avsallar, Türkler ve Konaklı mahallelerinde devam etti. Programa MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdulhadi Yüksel ve Cumhur İttifakı’nın paydaşları tam kadro katıldı.

Avsallar çarşısında esnafları tek tek gezen ve ellerini sıkan Tütüncü ve Yücel, Cumhur İttifakı’na destek istediler. Esnaflar ve vatandaşlar; Tütüncü ve Yücel’e büyük destek vererek başarılar dilediler.

KONAKLI’DA ULAŞIM ESNAFI İLE BULUŞULDU

İki isim daha sonra seçim otobüsü ile Konaklı Mahallesi’ne kadar vatandaşları selamladılar. Vatandaşlarda iki isme alkışlar ve sloganlarla destek verdiler.

Tütüncü ve Yücel Konaklı Mahallesi’nde; Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adem Şanlı ve ulaşım esnafı ile bir araya geldiler. Antalya Milletvekili Mustafa Köse ilk sözü alarak her iki isme de destek istedi ve ulaşımdaki tüm sıkıntıların Cumhur İttifakı önderliğinde çözüleceğini söyledi.

BAŞKAN YÜCEL: YENİ DÖNEMDE ULAŞIM SORUNLARINI AŞACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de konuşmasında, “Kentimizdeki ulaşım sıkıntısını hepiniz biliyorsunuz. Alanya’nın onlarca mahallesine hala ulaşım yok. Bu durumdan hem siz hem de vatandaşlar zarar görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sınıfta kaldı. İnşallah Hakan Tütüncü başkanım ile birlikte yeni dönemde bu sorunları aşacağız. Alanya’da ulaşım olmazsa turizm de durur, tarım da durur, ticaret ye durur. Bunun için desteklerinizi istiyoruz.” dedi.

TÜTÜNCÜ: ALANYA’NIN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATIYORUZ

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, “Alanya’daki Büyükşehir kaynaklı tüm sorunları özellikle ulaşımdaki sıkıntıları biliyoruz. Antalya’da olduğu gibi Alanya’da altın çağı başlatacağız ve bu sorunları aşacağız. Alanya - Antalya arasındaki üç projemiz ile bu bölgedeki trafiği rahatlatıyoruz. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile birlikte yürüdüğümüz bu yolda sizlerin desteği ile tüm bu sorunları aşacağız” diye konuştu.

Tütüncü ve Yücel, Konaklı Mahallesi’nde yanan dükkan sahiplerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.