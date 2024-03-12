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Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada flaş gelişme! İlk tutuklama kararı geldi

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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklama geldi. Tok ve oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren Satoğlu tutuklandı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada flaş gelişme! İlk tutuklama kararı geldi mask
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Yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada ilk tutuklama geldi. Kazada Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Satoğlu, bu sabah gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Satoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
# sonra

12 Mar 2024 - 19:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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