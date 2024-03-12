Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada flaş gelişme! İlk tutuklama kararı geldi

Yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada ilk tutuklama geldi. Kazada Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Satoğlu, bu sabah gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Satoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.