Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada flaş gelişme! İlk tutuklama kararı geldi

Yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada ilk tutuklama geldi. Kazada Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Satoğlu, bu sabah gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Satoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi