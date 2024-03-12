12 Mar 2024 - 19:07- Gündem G:

Alanya’da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Alanya'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alanya’da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı mask
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Antalya'nın Alanya İlçesi, Oba Mahallesi’nde meydana gelen olayda. İ.G. ile H.A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. belinden çıkarttığı bıçak ile İ.G ’yi koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından İ.G’ nin akrabası olan M.G. olay yerine gelerek ruhsatsız tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili İ.H. ve M.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldılar.
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12 Mar 2024 - 19:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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