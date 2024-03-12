12 Mar 2024 - 18:55- Gündem G:

Korkunç kaza! 'U' dönüşü yapan kamyonetle otomobil çarpıştı

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Balıkesir'de bir otomobil 'U' dönüşü yapan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! 'U' dönüşü yapan kamyonetle otomobil çarpıştı mask
Korkunç kaza! 'U' dönüşü yapan kamyonetle otomobil çarpıştı
Korkunç kaza! 'U' dönüşü yapan kamyonetle otomobil çarpıştı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kara yolunda sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Tuzla mevkinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Y.İ., kullandığı 10 YN 310 plakalı kamyonetle 'U' dönüşü için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen ve aynı yöne giden B.K.'nin kullandığı 16 AL 268 plakalı otomobil dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anının MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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12 Mar 2024 - 18:55 DHA - Gündem

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