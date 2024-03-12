Feci kaza! Sürücü devrilen traktörün altında kalıp öldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Sercan Pekcan (36) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak üzerinde meydana geldi. Sercan Pekcan idaresindeki 54HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Pekcan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla traktörü kaldırarak Pekcan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.