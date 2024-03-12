12 Mar 2024 - 18:49- Gündem G:

Feci kaza! Sürücü devrilen traktörün altında kalıp öldü

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Sakarya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürü ise yaşamını yitirdi

Feci kaza! Sürücü devrilen traktörün altında kalıp öldü mask
Feci kaza! Sürücü devrilen traktörün altında kalıp öldü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Sercan Pekcan (36) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak üzerinde meydana geldi. Sercan Pekcan idaresindeki 54HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Pekcan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla traktörü kaldırarak Pekcan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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12 Mar 2024 - 18:49 DHA Sakarya- Gündem

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