Cem Garipoğlu için savcılıktan flaş karar! Mezarı da açılabilir

Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 sene geçti Katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği haberleri üzerine yurt dışına kaçırıldığı iddia edilmişti. Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.
MEZARI DA AÇILABİLİR
Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.