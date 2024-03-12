12 Mar 2024 - 18:36 - Gündem

Cem Garipoğlu için savcılıktan flaş karar! Mezarı da açılabilir

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti. Ancak Karabulut'un katili Cem Garipoğlu hakkında çıkanlar tartışılmaya devam ediyor. Cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri istendi.