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Cem Garipoğlu için savcılıktan flaş karar! Mezarı da açılabilir

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Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti. Ancak Karabulut'un katili Cem Garipoğlu hakkında çıkanlar tartışılmaya devam ediyor. Cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri istendi.

Cem Garipoğlu için savcılıktan flaş karar! Mezarı da açılabilir mask
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Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 sene geçti Katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği haberleri üzerine yurt dışına kaçırıldığı iddia edilmişti. Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.

MEZARI DA AÇILABİLİR

 Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Kaynak: DHA
# türkiye

12 Mar 2024 - 18:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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