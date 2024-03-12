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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da hudut karakolunda teslim olduğunu duyurdu

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu mask
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MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi. 

Kaynak: DHA
# Sosyal

12 Mar 2024 - 18:33 - Gündem

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