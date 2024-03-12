MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: DHA