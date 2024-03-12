Silahlı kavgada arada kaldı; hayatını kaybetti

Akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

KAVGAYLA İLGİSİ YOKTU

Yaşamını yitiren Kaya’nın taraflarla akraba olduğu ancak olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA