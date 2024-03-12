- Asayiş

Silahlı kavgada arada kaldı; hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada arada kalan Mürsel Kaya (50) adlı kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Silahlı kavgada arada kaldı; hayatını kaybetti mask
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Akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arada kalan Mürsel Kaya ile Bahar ve Üzeyir K. çifti yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. 

KAVGAYLA İLGİSİ YOKTU

Yaşamını yitiren Kaya’nın taraflarla akraba olduğu ancak olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor. 

Kaynak: DHA
# Polis

12 Mar 2024 - 18:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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