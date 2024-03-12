Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan boşanan tanıdıklarına flaş çağrı! ''Altınımı geri ver''

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok dizide oynadığı karakterlerle adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul bu defa 'evlilik' hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
'AZ PARA MI KAZANIYORSUN?'
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Çağlar Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe de sitem etti.
7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce 'şartlar evlilik için zor, çok pahalı' diyen Çağlar Ertuğrul'a Ahmet Mümtaz Taylan, "Noldu az para mı kazanıyorsun Çağlarcım, hangi şartlar?" diye sordu.
Çağlar Ertuğrul ise "düğün mekanları pahalı, damatlık pahalı" açıklamalarına gülerek devam edince "Yapmayın düğün o zaman, nikahınızı kıyın" önerisinde bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın düğünü anlayamadığını ve gereksiz bulduğunu belirtmesi üzerine Çağlar Ertuğrul "Ya bir de o kadar düğüne gidiyorsunuz şimdi Ahmet abicim, altın takıyorsunuz falan. Sonra iki sene sonra boşanıyor, altınımı geri ver demek istiyorum yani. Niye boşandın o zaman demek istiyorum" dedi.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.