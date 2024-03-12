Atatürk büstüne baltalı saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında Cumhur Ö. adlı kişi, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.
SERBEST BIRAKILDI
Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.