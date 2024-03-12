12 Mar 2024 - 17:30- Gündem G:

Atatürk büstüne baltalı saldırı

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Manisa’da bir kişi elinde baltayla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırı gerçekleştirdi.

Atatürk büstüne baltalı saldırı mask
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında Cumhur Ö. adlı kişi, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.

Kaynak: DHA
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12 Mar 2024 - 17:30 - Gündem

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