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Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım

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ALANYA Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı.

Alanya SYD’den Ramazan’da 3 milyon TL yardım mask
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Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısında; Ramazan ayında Alanya’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılacak olan yardımlar değerlendirilerek vatandaşların ihtiyaçları belirlenmişti. Yapılan değerlendirmeler ve belirlenen ihtiyaçlar sonucunda ilçede ikamet eden bin 867 aileye nakdi yardım, 500 aileye ayni gıda yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 147 bin 334,83 TL’lik destek sağlandı.
Konuyla ilgili olarak konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, “Kardeşlik, birlik beraberlik ve manevi duyguların yoğun yaşandığı mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda SYDV Vakfımız aracılığıyla bin 867 aileye nakdi yardım, 500 aileye ayni gıda yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 147 bin 334,83 TL’lik destek sağladık. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için her zaman seferber edip yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi

# Birlik, Sosyal, devam, Alanya, ilgili

12 Mar 2024 - 17:17 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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