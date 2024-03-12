Meclis üyesi Bağışlar’dan sert tepki!

ALANYA Belediye Meclis üyesi Yılmaz Bağışlar, Emlak Konut'un Mahmutlarda aldığı arsa ile ilgili açıklamada bulundu. Bağışlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

‘Konuşsan tesiri yok, sussan gönül razı değil’ demiş şair. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alanya’nın, Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan 858 ada 1 parsel numaralı arsanın satın alınmasına ilişkin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile protokol imzalayarak, arsayı 776 milyon 678 bin 770 TL (KDV hariç) bedelle dün itibariyle satın aldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa çalışmalar yapan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı genel anlamda satın aldığı arsaları kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhit firmalara ihale etmekte veya kâr paylaşımı yapmaktadır. Yeterince konut fazlalığı bulunan Mahmutlar'da konut alanı ihtiyaç mıdır? Daha önce Alaattin Keykubat Üniversitesi'ne tahsis çalışmaları için başvurduğum bu alan planlama geleceği adına Mahmutlar ve Alanya'nın olmazsa olmazıdır. Bu kadar güzel bir lokasyonda ve manzarada bulunan bu arazinin satışı kamu yararına aykırıdır. Bu alan yeni çevre yoluna cephe Alanya ve Mahmutlar imar planı için şuan ve gelecekte ihtiyaçtır. Alanya'da ve Mahmutlar'da bu büyüklükte, bu lokasyon da başkaca bir hazine arazisi yok denecek kadar azdır. Bu alana üniversite kampüsü, öğrenci yurdu, hastane, kamusal hizmet binaları vs. yapılması gerekirken ticari ranta alet edilmesini kamuoyu takdirine bırakıyorum. İktidarın yerel ve mahalli temsilcilerini de halkın vicdanına teslim ediyorum. Bu satış işlemi ve imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütmektedir ve Alanya Belediyesinin bir etkinliği yoktur. Ben şahsen taraf rolünü belirleyebilmek için hukuki çalışmalara başladım. Fakat hukuken de benim yapabileceğim çok da bir şey yok gibi görünüyor. Birileri, sustukça büyümeye devam etsin, biz de çocukların ve gençlerin geleceği için doğru bildiğimizi söylemeye devam edelim. Ayrıca yerel muhalefete de yazıklar olsun! Kaç yıldır gündeme getiriyoruz bu arazinin önemini vurguluyoruz. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner!

Kaynak: Haber Merkezi