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Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı hakkında ilk kez konuştu! Bilinmeyenlerini anlattı

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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'yla evliliğe doğru ilerleyen bir arkadaşlık yaşıyor. Yaz aylarında gelin olacağı iddia edilen Hande Erçel, Hakan Sabancı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı hakkında ilk kez konuştu! Bilinmeyenlerini anlattı mask
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Hande Erçel cemiyet ailelerinden Sabancı'nın genç jenerasyon üyelerinden Hakan Sabancı ile sevgili. Öyle ki iki ismin yaz aylarında evlenecekleri dahi iddia ediliyor. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile devam etmekte olan arkadaşlıkları hakkında konuştu. Erçel, Sabancı'nın bilinmeyenlerini paylaştı.

HANDE ERÇEL SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI'YI ANLATTI

Erçel, "Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum. Birlikte hayal kurmayı, aynı şeyleri istemeyi, her konuda konuşup birlikte gelişebilmeyi, birlikte eğlenmeyi önemsiyorum. Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel. Annelik dünyanın en zor işi, çok saygı duyuyorum. Bir çocuğum olduğunda ne yaparım diye korkuyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Akşam

# Hande Erçel, Hakan Sabancı, Bir, devam

12 Mar 2024 - 17:00 - Magazin

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