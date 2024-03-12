Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı hakkında ilk kez konuştu! Bilinmeyenlerini anlattı

Hande Erçel cemiyet ailelerinden Sabancı'nın genç jenerasyon üyelerinden Hakan Sabancı ile sevgili. Öyle ki iki ismin yaz aylarında evlenecekleri dahi iddia ediliyor. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile devam etmekte olan arkadaşlıkları hakkında konuştu. Erçel, Sabancı'nın bilinmeyenlerini paylaştı.
HANDE ERÇEL SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI'YI ANLATTI
Erçel, "Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum. Birlikte hayal kurmayı, aynı şeyleri istemeyi, her konuda konuşup birlikte gelişebilmeyi, birlikte eğlenmeyi önemsiyorum. Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel. Annelik dünyanın en zor işi, çok saygı duyuyorum. Bir çocuğum olduğunda ne yaparım diye korkuyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Akşam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.