Bayramda mesai yapanlara müjde! Asgari ücretliye 8 bin 217 TL ek ödeme!

Bu yıl sonuna kadar 14.5 gün resmi tatil var ve bu günlerde çalışanlar her gün için ek ödeme alacak. Asgari ücretli bir çalışana bu yıl resmi tatillerde çalışması karşılığında 8 bin 217 TL ek ödeme yapılacak.

Resmi Tatilde Çalışmak Zorunlu mu?

İşçiler, resmi tatillerde çalıştırılmak için yazılı olarak onay vermeli ya da iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm bulunmalı. Onay yoksa, çalışmak zorunda değiller.

Resmi Tatilde Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Resmi tatillerde çalışmayanlar tam ücret alır.

Resmi tatillerde çalışanlar tam ücret + her gün için bir günlük ücret daha alır.

Resmi tatil 1 saat bile çalışılsa tam gün kabul edilir.

Resmi tatil hafta sonuna denk gelirse, ek ücret %50 artar.

Para Yerine İzin Kullanılabilir mi?

Resmi tatil ücreti nakit olarak ödenir. İzin kullanımı mevzuata aykırıdır.

Arife Günü Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arife günü genel tatildir. Saat 13.00’ten sonra yapılan çalışmalara yarım günlük ilave ücret ödenir.

Bayramda Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?

Evet, ödenir. Genel tatil gününde kaç saat çalışılırsa çalışılsın tam günlük ücret ödenir. Fazla mesai de ayrıca hesaplanır.

Resmi Tatil Ücreti Hesaplama Örneği:

Asgari ücret: 17.002,12 TL

Günlük net ücret: 566,74 TL

14.5 günlük ilave ödeme: 566,74 x 14,5 = 8.217,73 TL

Resmi Tatil Günleri:

Ramazan Bayramı: 9-12 Nisan (3.5 gün)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan (1 gün)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs (1 gün)

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs (1 gün)

Kurban Bayramı: 15-19 Haziran (4.5 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz (1 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos (1 gün)

Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim (1.5 gün)