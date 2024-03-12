12 Mar 2024 - 16:29- Magazin G:

Semicenk birliğine teslim oldu!

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Ünlü şarkıcı Semicenk, askeri birliğine teslim oldu.

Semicenk birliğine teslim oldu! mask
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Ünlü şarkıcı vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce son konserini önceki akşam Bursa Osmangazi Meydanı’nda verdi. Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle beraber seslendiren Semicenk, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda hayranları sanatçıyı “En büyük asker bizim asker” tezahüratları eşliğinde askere uğurladı. Konserin ardından vatani görevini yerine getireceği Isparta’ya hareket eden Semicenk, birliğine teslim oldu.

Kaynak: HÜRRİYET
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12 Mar 2024 - 16:29 - Magazin

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