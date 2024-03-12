Ünlü şarkıcı vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce son konserini önceki akşam Bursa Osmangazi Meydanı’nda verdi. Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle beraber seslendiren Semicenk, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda hayranları sanatçıyı “En büyük asker bizim asker” tezahüratları eşliğinde askere uğurladı. Konserin ardından vatani görevini yerine getireceği Isparta’ya hareket eden Semicenk, birliğine teslim oldu.

Kaynak: HÜRRİYET