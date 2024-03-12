12 Mar 2024 - 16:26- Asayiş G:

Antalya'ya çalışmak için giden koca çılgına döndü; linçten zor kurtuldu

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Van'da tartıştığı eşi Z.Ş.’yi bıçaklayarak ağır yaralayan H.Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Antalya'ya çalışmak için giden koca çılgına döndü; linçten zor kurtuldu mask
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1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından bıçaklandı. Yaralı kadın olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülürken, çevredekiler şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.

ANTALYA'YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi. Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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12 Mar 2024 - 16:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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