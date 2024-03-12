Antalya'ya çalışmak için giden koca çılgına döndü; linçten zor kurtuldu

1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından bıçaklandı. Yaralı kadın olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülürken, çevredekiler şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.

ANTALYA'YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi. Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA