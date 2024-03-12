'Çocuk istiyoruz ama hamile kalamıyorum. Eşimin cinsel organı...'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. İşte Ezmeci'ye gelen sorulardan bir kaçı...

-Hocam eşim cezaevinde beni orada bile aldatıyor. Beni haftada bir kere aldatıyor onu her gün arıyor. Ne yapmak lazım?

*Orada nasıl aldatıyor? Belli ki hiç akıllanmamış. Böyle bir evliliği sürdürmek size kalmış ama sizin için zorlayıcı ve mutsuz edici olacaktır. Bazen geri dönmek daha doğru olacaktır.

-Rus komşumuz eşimle merhabalaşırken sarılıyor. Normal mi? Yanında değildim ama gördüm.

-Sarılmasa daha iyi olur. Sarılmak çok yakın ilişkideki insanların yapabileceği bir şey.

*Hocam erkeğin organının küçük olması hamile kalmaya engel olur mu eşimle cinselliğim iyi, hamile kalamıyor.

*Yok cinsel organının büyüklüğü ile sperm kalitesi ya da hamileliğin bir ilgisi yok.

Kaynak: Haber Merkezi