Alanya’dan ‘Bayram tatili 9 gün olsun’ çağrısı

Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrıda bulunan Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Tüm islam aleminin, Türk vatandaşlarımızın ve Alanyalı hemşerilerimizin Ramazan’ı mübarek olsun. İlk etapta turizmcilerin gözünde hemen hesaplamalar yapılıyor. Bayram tarihleri ve günleri hesaplanıyor. Bayram çarşamba gününe denk geliyor. Bizlerin hükümetimizden beklentileri pazartesi ve salı gününü de resmi tatil olarak açıklamaları. Böylelikle bayram tatili 9 gün olarak kutlanacak. Her sene oldu gibi vatandaşlarımız kıyı turizmine akın edeceklerdir. Hükümetimizin turizmcileri sevindirecek kararlar almasını umut ediyoruz” dedi.

‘İÇ PAZAR İÇİN FİYATLAR UYGUN OLACAK’

İç pazar için fiyatların bayram tatili zamanında uygun olacağını belirten Dahaoğlu, “Ayrıca hristiyanların 21 Mart-21 Nisan tarihleri arasında kutlayacağı Paskalya Bayramı da olacak. Geçtiğimiz günlerde Berlin’de yapmış olduğumuz görüşmelerde Paskalya Bayramı için rezervasyon sayılarının az olduğunu duyduk. Havaların güneşli olması durumunda ülkemize rağbetin artacağını düşünüyoruz. Otellerimizin de bu tarihlerde yavaş yavaş açılacaklarını düşünüyorum. Konuştuğumuz turizmci arkadaşlarımız 1 Nisan itibariyle otellerini açacaklarını belirttiler. Açılır açılmaz ciddi doluluklar yaşanmayacak. Fakat fiyatlar uygun olacağı için iç pazarda da bayrama denk gelmesi durumunda kendi vatandaşlarımızın çok uygun rakamlara tatil yapacaklarını düşünüyorum. Tatilin 9 gün olması herkesin işine yarayacaktır” diye konuştu.