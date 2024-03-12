- Ekonomi

Altın fiyatları can yakacak: Yatırımcı ne yapacağını bilemiyor

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Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika dalgalanmalardan etkileniyor. Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüşe geçti. 12 Mart Salı gününde gram altın yüzde 0,34 düşüşle 2 bin 239 liradan satılıyor.

Altın fiyatları can yakacak: Yatırımcı ne yapacağını bilemiyor mask
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Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 12 Mart 2024 Salı Kapalıçarşı’dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu…

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatının düşmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek altın da değer kaybetti. Peki, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart 2024 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları son durum…

Dün 2 bin 251 liraya kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kıran gram altın kapanışı 2 bin 247 lira seviyesinden gerçekleşti. Altının gram fiyatı 12 Mart Salı günü ise 2 bin 234 TL’den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 673 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 652 TL’den işlem görüyor.
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12 Mar 2024 - 16:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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