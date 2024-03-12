- Magazin

Ünlü şarkıcı şok ölümüyle sevenlerini yıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Raspberries'in solisti Eric Carmen, 74 yaşında hayatını kaybetti. Bilinen bir hastalığı olmayan Carmen'in ölümü sevenlerini şoke etti.

Ünlü şarkıcı şok ölümüyle sevenlerini yıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Raspberries'in solisti Eric Carmen, 74 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Amy Carmen, acı haberi şarkıcının internet sitesinden duyurdu. 1970 yılında Cleveland Ohio'da kurulmuş bir pop-rock grubu olan Raspberries'in solisti olan Carmen'in bilinen bir hastalığı olmaması sebebiyle sevenleri ölüm haberiyle adeta yıkıldı. 

Eşi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eric Carmen'in vefatıyla ilgili yürek parçalayıcı haberi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tatlı, sevgi dolu ve yetenekli Eric'imiz hafta sonu uykusunda vefat  etti. Müziğinin onlarca yıldır pek çok kişiye dokunduğunu ve onun kalıcı mirası olacağını bilmek ona büyük mutluluk verdi."

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, ilgili, internet, etti

12 Mar 2024 - 16:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın son durumunu paylaştı mask
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın son durumunu paylaştı
Serdar Ortaç ayakta zor durdu! Son hali sevenlerini üzdü mask
Serdar Ortaç ayakta zor durdu! Son hali sevenlerini üzdü
Helallik isteyen Kobra Murat'tan kötü haber... 2 ay önce ameliyat olmuştu mask
Helallik isteyen Kobra Murat'tan kötü haber... 2 ay önce ameliyat olmuştu
Kobra Murat'tan kötü haber! mask
Kobra Murat'tan kötü haber!
Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer!
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi? mask
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber