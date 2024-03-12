Ünlü şarkıcı şok ölümüyle sevenlerini yıktı

Raspberries'in solisti Eric Carmen, 74 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Amy Carmen, acı haberi şarkıcının internet sitesinden duyurdu. 1970 yılında Cleveland Ohio'da kurulmuş bir pop-rock grubu olan Raspberries'in solisti olan Carmen'in bilinen bir hastalığı olmaması sebebiyle sevenleri ölüm haberiyle adeta yıkıldı.

Eşi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eric Carmen'in vefatıyla ilgili yürek parçalayıcı haberi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tatlı, sevgi dolu ve yetenekli Eric'imiz hafta sonu uykusunda vefat etti. Müziğinin onlarca yıldır pek çok kişiye dokunduğunu ve onun kalıcı mirası olacağını bilmek ona büyük mutluluk verdi."

Kaynak: Haber Merkezi