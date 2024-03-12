Rektör Türkdoğan’dan lise öğrencilerine kariyer tavsiyeleri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesinin gelenekselleşen “Kariyer Günleri” etkinliğinin konuğu oldu. Okul Müdürü Şen Nur Aykut tarafından davet edilen Rektör Prof. Dr. Türkdoğan, ilk olarak “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü” kapsamında düzenlenen resim sergisini ziyaret etti. Sergi ziyaretinin ardından Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, okulun laboratuvarları ve atölyelerini ziyaret ettiler. Rektör Türkdoğan, burada öğrencilerin yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Okulun diğer bölümleri ve yerleşkesini de gezen Türkdoğan, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek gençlerin geleceğe hazırlanmasında büyük emek sarf ettikleri için kendilerine teşekkür etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “MESLEĞİNİZİ SEVEREK YAPARSANIZ BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELİYOR”

Hüseyin Girenes Fen Lisesinde verilen eğitimler ve yapılan projeler hakkında detaylı bilgi alan Rektör Türkdoğan daha sonra “Kariyer Günleri” programı kapsında öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda öğrencilere hitap eden Rektör Türkdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde geleceğin teminatı olan gençlerle buluşmanın önemine vurgu yaptı. Öğrencilere seçecekleri meslekler hakkında tavsiyelerde bulunan Rektör Türkdoğan, “Meslek seçiminizi, sevdiğiniz mesleğe yönelerek yapın. Eğer bir mesleği severek yapıyorsanız buradaki başarınız 3-4 kat artacaktır. Size hitap eden bir mesleği seçmeniz, hayatınız için en önemli kararlardan biri. Her mesleğin zorluğu ve ayrı bir yetenek isteyen yönü vardır. Severek yapmanızın yanında becerilerin de mesleğe yatkın olması o işin kalitesini daha çok yükseltecek. Hata yapmaktan korkmayın ve yaptığınız her hata sizin biraz daha tecrübe kazanmanıza ve yetişmenize vesile olacak. Karşınıza çıkan zorlukları en kısa sürede aşmanız dileğiyle hepiniz için güzel, pırıl pırıl bir gelecek diliyorum.” dedi. Konferans, Müdür Şen Nur Aykut’un çiçek takdimlerinin ardından sona erdi.