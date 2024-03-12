12 Mar 2024 - 15:33- Gündem G:

Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre balon balığı avlayan balıkçılara tane başı 25 lira, diğer istilacı türleri avlayanlara tane başı 10 lira destek ödemesi yapılacak

Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı mask
Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı
Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı
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BALON balığı Avcılığının Desteklenmesi hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Balıkçılık ekonomisi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile 'istilacı' olan balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25, diğer türlerini avlayanlara tane başı 10 lira ödeme yapılacak. Karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı

Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, “Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde balon balığı dediğimiz balıkların diğer balıklara zarar vermesini önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Balon balığının tüketilmesi de son derece tehlikeli. Bakanlığımızın balon balığı avlayanlara kuyruk getirme karşılığında destek vermesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bu tebliğ yayımlandı. 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Avcılarımıza bildireceğiz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Alanya'da ek iş ihtiyacı olanlara müjde: Erdoğan imzaladı, ödemeler artırıldı

# Son, Alanya, Olacak, ilgili, rüzgar

12 Mar 2024 - 15:33 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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