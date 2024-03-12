Antalya'da korkunç olay: Eşini öldürüp kendi canına kıymaya çalıştı

'Vezir Ayer'in, polise verdiği ifadede ise şunları söylediği öğrenildi:

"Kıskançlığım vardı. Evimin oradan geçenlerin daireme baktığını düşünüyordum. Ben de bundan dolayı kıskanıyordum. Gece de, 2005 yılında aldığım bir arsa vardı, onu satmak için konuşuyorduk. Eşim ve çocuklar buna izin vermedi. Daha sonra çocuklar uyuduğu esnada eşimle tartıştık. Ben de bıçakla boğazına kaç kere vurdum hatırlamıyorum" dedi.

8 BIÇAK DARBESİ

Antika Ayer'in vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edilirken, öldürücü olanın ise boğazına denk geldiği belirtildi. Antika Ayer'in ağabeylerinin, psikolojik sorunları olan Vezir Ayer'i 2-3 ay önce Şanlıurfa'ya muska yaptırmak için götürdüğü iddia edildi.

Kaynak: DHA