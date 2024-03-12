Alanyaspor'un yıldızına Süper Lig devi talip oldu!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, yaz transfer döneminin en fazla konuşulan futbolcularından biri olabilir. Bileklerine hakimiyeti ve skorerliği ile Alanyaspor'u sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış durumda.

12 GOLE DİREKT KATKI

Bucaspor altyapısından yetişen Oğuz Aydın, 2021 yılında yaklaşık 250 bin euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon genelde oyuna sonradan giren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ilk 11'de yer almayı başardı. Oğuz Aydın bu sezon şu ana kadar 30 maçta 7 gol atıp 5 asist yaparak 12 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY DEVREDE!

Alanyaspor'un parlayan yıldızı için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçeceği bildirildi. Sezon sonunda Oğuz'un çok fazla talibinin olacağını düşünen yönetimin, yaz transfer dönemi başlamadan önce hem futbolcu hem de Alanyaspor ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun, Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MART AYINDA TAVAN YAPTI

Yetenekleri ile dikkat çeken Oğuz Aydın, son dönemde performansını iyice artırdı. 4 Mart'ta iç sahada Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada rakip bilelere iki gol atan yıldız futbolcu, Sivasspor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette de önemli bir pay sahibiydi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 79. dakikada zorlu deplasmanda galibiyet golünü getirdi.

Kaynak: Fanatik