Flaş seçim anketi: Antalya, Adana, Eskişehir, Hatay, İzmir, Şanlıurfa'da sürpriz sonuçlar...

MAK danışmanlık ve anket şirketi tarafından Şubat ve Mart aylarında yapılan Büyükşehirler anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.
2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala 30 büyükşehirde yapılan anketin sonuçları açıklandı. İşte büyükşehirlerdeki anket sonuçları:
ADANA YEREL SEÇİM ANKETİ
ANKARA YEREL SEÇİM ANKETİ
ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ
AYDIN YEREL SEÇİM ANKETİ
ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM ANKETİ
HATAY YEREL SEÇİM ANKETİ
İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKETİ
İZMİR YEREL SEÇİM ANKETİ
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.