Flaş seçim anketi: Antalya, Adana, Eskişehir, Hatay, İzmir, Şanlıurfa'da sürpriz sonuçlar...

MAK danışmanlık ve anket şirketi tarafından Şubat ve Mart aylarında yapılan Büyükşehirler anketine göre, Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay'da AK Parti-MHP; Ordu'da İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 alan AK Parti-MHP'yi yüzde 29'la Yeniden Refah Partisi’nin takip ettiği görüldü.

2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala 30 büyükşehirde yapılan anketin sonuçları açıklandı. İşte büyükşehirlerdeki anket sonuçları:

ADANA YEREL SEÇİM ANKETİ

ANKARA YEREL SEÇİM ANKETİ

ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ

AYDIN YEREL SEÇİM ANKETİ

ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM ANKETİ

HATAY YEREL SEÇİM ANKETİ

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKETİ

İZMİR YEREL SEÇİM ANKETİ

Kaynak: MYNET