Rus uçağı düşürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Rusya'nın Ivanovo bölgesinde bir Il-76 kargo uçağı düştü. Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 15 kişiyi taşıyan Il-76 askeri uçağının düştüğünü bildirdiğini aktardı. Haberde uçaktaki 15 kişiden sekizinin mürettebat, yedisinin ise yolcu olduğu ifadeleri yer aldı.
TASS da uçağın, motorlardan birinin alev alması üzerine düştüğünü belirtti.
Ukraynalı gruplar, dün gece Ukrayna'dan Rusya'ya karadan girdiklerini duyurmuş, Rusya da sınırda sızıntının engellendiğini kaydetmişti.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.