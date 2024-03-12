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Rus uçağı düşürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Rusya ordusuna ait bir kargo uçağının İvanovo bölgesinde düştüğü açıklandı. Rus çevrimiçi haber servisleri hiçbir yolcunun hayatta kalmadığını duyurdu.

Rus uçağı düşürüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi
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Rusya'nın Ivanovo bölgesinde bir Il-76 kargo uçağı düştü. Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 15 kişiyi taşıyan Il-76 askeri uçağının düştüğünü bildirdiğini aktardı. Haberde uçaktaki 15 kişiden sekizinin mürettebat, yedisinin ise yolcu olduğu ifadeleri yer aldı.

TASS da uçağın, motorlardan birinin alev alması üzerine düştüğünü belirtti.

Ukraynalı gruplar, dün gece Ukrayna'dan Rusya'ya karadan girdiklerini duyurmuş, Rusya da sınırda sızıntının engellendiğini kaydetmişti.

Kaynak: Karar
# Bir, Yer

12 Mar 2024 - 14:15 - Dünya

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