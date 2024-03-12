12 Mar 2024 - 11:12- Gündem G:

ALKARDER Alanya’daki medya mensuplarıyla iftarda buluştu

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Alanya’da 2008 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteren Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), Ramazanın ilk iftar programında Alanya’daki medya yönetici ve temsilcilerini ağırladı

ALKARDER Alanya’daki medya mensuplarıyla iftarda buluştu mask
ALKARDER Alanya’daki medya mensuplarıyla iftarda buluştu
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HACET Mahallesi’ndeki dernek binasında gerçekleştirilen iftar programına katılan davetliler, dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yemek sonrası masaları tek tek dolaşarak misafirlerle ilgilenen ALKARDER Yönetim Kurulu Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Ramazan ayı boyunca sürdüreceğimiz iftar programlarımızın ilkinde, Alanyamızın gözü, kulağı, haber kaynağı olan, siz değerli basın mensuplarımızla böylesine değerli bir zaman diliminde bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Böylesine kalabalık bir katılım sağlamanızdan, dolayısıyla da derneğimizin Alanyamızla kaynaşmak noktasında attığı adımların sonuç verdiğine şahitlik etmekten ayrıca onur duydum.“

Daha sonra dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Hacıfazlıoğlu, Alanya’nın kırsalında 26 mahalledeki ihtiyaç sahiplerine desteklerinin, sadece Ramazan ayında değil, belli periyotlarla sürdüğünü ifade ederek, “Kırtasiye, kıyafet, gıda şeklinde çeşitlendirilerek yıl boyunca yardımlarımız devam edecek. Bu yönüyle Dernek mensubu hemşerilerimiz, Alanya’dan sadece kazanan değil, aynı zamanda Alanya’ya kazandıran bir misyon ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektedirler” diye vurguladı.

Yapılan duaların ardından katılımcılar, hem ramazan coşkusunu, hem de Karadeniz sıcaklığını bir arada soludukları ALKARDER atmosferinden memnun olarak ayrıldılar.

ALKARDER Alanya’daki medya mensuplarıyla iftarda buluştu
ALKARDER Alanya’daki medya mensuplarıyla iftarda buluştu

# Bir, devam, sonra, ifade, Alanya

12 Mar 2024 - 11:12 - Gündem

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