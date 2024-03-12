31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken 10 yıldır Alanya’ya eşsiz hizmetler kazandıran ve Alanya’nın çehresini değiştiren Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve yeni dönemde yol arkadaşlığı yapacak meclis üyesi adayları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tam kadro saha çalışmalarına devam eden meclis üyesi adayları, Alanya’nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak adına her gün ziyaretler gerçekleştiriyor. 13 ayrı gruba ayrılarak çalışmalarına devam eden meclis üyesi adayları, Kent genelindeki tüm cadde ve sokaklara tek tek girerek, vatandaşların kapısını çalıyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlatan meclis üyeleri, vatandaşların taleplerini de dinleyerek yeni döneme hazırlık yapıyor.
12 Mar 2024 - 13:44- Gündem Güncelleme:
Alanya'da Cumhur İttifakı tam kadro sahada
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ve meclis üyesi adayları, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tam kadro saha çalışmalarını sürdüren Meclis Üyesi adayları, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmamak adına ilk günden bu yana saha çalışmaları yürütüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.