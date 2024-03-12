- Ekonomi

Araç muayene çilesine son: TÜVTÜRK'ten otomobil sürücülerine müjde

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Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin en büyük çilesinden biri olan muayene işlemlerinde devrim gibi değişiklik geldi. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre artık periyodik muayene işlemlerinde yeni bir uygulama aşamasına geçiliyor.

Araç muayene çilesine son: TÜVTÜRK'ten otomobil sürücülerine müjde mask
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Türkiye'de araç muayene işlemlerinde tek yetkili olan TÜVTÜRK, son yıllarda uzun süren kuyrukların ve saatlerce beklemenin önüne geçmek amacıyla yeni gezici istasyonlarını devreye aldı. Trafikte kayıtlı 25 milyon aracın düzenli muayene zorunluluğu düşünüldüğünde, bu yeni uygulama sürücülere büyük bir kolaylık sağlıyor.

GEZİCİ İSTASYONLAR HER YERDE OLACAK

Gezici istasyonlar, özellikle büyük şehirlerde hizmet vererek randevu sistemiyle araç kabul ediyor. Bu sayede, randevu alarak muayene yaptırmak isteyen sürücülerin işlemleri daha düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

TÜVTÜRK istasyonlarında randevusuz araç kabulüne izin verilmeyen uygulama, internet üzerinden online randevu işlemleriyle yönetiliyor. Böylece sürücüler, muayene sırasında ek bir test yapma zorunluluğundan kurtarılıyor ve önemli bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

TRAFİĞE ÇIKACAK ARAÇLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN

Yetkililere göre, benzer uygulamaların yaygınlaşması trafik güvenliği ve çevre koruma konularında önemli adımların atılmasına katkı sağlayacak. Muayene sürecinde yaşanan sıkıntıların azalmasıyla birlikte, trafiğe çıkacak araçların güvenliği ve çevre dostu olması hedefleniyor.

TÜVTÜRK SİTESİNDE DETAYLARI BULABİLİRSİNİZ

Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek gezici istasyonların bulunduğu illeri ve ilçeleri öğrenebilir ve uygun randevu tarihlerini kontrol edebilirler. Bu yeni uygulama, araç sahiplerine yoğunluk ve düzensizlikle mücadelede büyük destek sağlayarak araç muayene sürecini kolaylaştırıyor.

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12 Mar 2024 - 12:53 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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