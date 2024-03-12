İş Bankası rekabeti kızıştırdı: Tek seferde 35.000 TL promosyon! Yok böylesi

Maaş promosyonlarına dair heyecan dorukta! Mart ayının ortalarında geldiğimiz bu günlerde, çalışanlara yönelik bir sürpriz açıklama geldi. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Bankası ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında toplam 698 personeline bir defada 35.000 TL promosyon dağıtılacağını duyurdu.

Mart ayında bankaların maaş aralıklarına göre sunacakları promosyon ödemelerine dair beklentiler yüksek. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik açıklanan promosyonlar, çalışan kesimi tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. İlk etapta 35.000 TL’lik maaş promosyonu İş Bankası ile yapılan anlaşma ile Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline sunulacak.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya duyurusuna göre, kişi başı 35.000 TL’lik promosyonun bir defada ödeneceği belirtildi. İhale İş Bankası Osmancık Şubesinde kaldı ve toplamda 698 personel için geçerli olacak.

Bu anlaşma, çalışanların maaş promosyonları için bir öncü niteliği taşıyor. Önümüzdeki günlerde bankalar ile yapılacak anlaşmaların kamuoyuna duyurulması beklenirken, emekli promosyonları da 2024 Mart ayı boyunca geçerli olacak fırsatlar arasında bulunuyor. Detaylı bilgiler ve güncel promosyon ödemeleri için bankaların resmi internet siteleri takip edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi