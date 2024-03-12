Otomobilde rekabet büyüyor: 422.500 TL'si olana sıfır araba

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden olan Toyota markasına güven ve tercih, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir faktör haline geliyor. Müşteriler, Toyota’nın uzun yıllardır sağlamış olduğu kalite ve dayanıklılıktan ödün vermeden yeni bir araç sahibi olmanın avantajını değerlendiriyorlar.

TOYOTE YENİ MODELLERİ VE FİYATLARI İLE İLK TERCİHLER ARASINDA

Binek otomobillerin yüksek fiyatlarından etkilenmek istemeyenler için Toyota, hafif ticari araçlarla ekonomik bir çözüm sunuyor. Toyota Proace City Cargo, hem uygun fiyatıyla hem de sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Müşteriler, yüksek maliyetlerle karşılaşmadan Toyota kalitesinden ödün vermeden yeni bir araç sahibi olmanın keyfini yaşıyorlar.

422.500 TL PEŞİNATLA HEMEN TESLİM

Toyota Proace City Cargo’nun Mart 2024 fiyatı 772.500 TL olarak açıklandı. Bu cazip fiyatla, müşterilerin bütçelerine uygun bir seçenek sunuluyor. Peşin ödeme imkanı bulunamayan müşteriler için ise taşıt kredisi desteği sunuluyor. 422.500 TL peşinatla araç sahibi olmak isteyenler, kalan tutar için taşıt kredisi kullanabiliyorlar. Bu kredi, 36 ay vadeli taksitlerle ödenebiliyor.

Toyota’nın sunduğu bu özel kampanya ile sıfır araç almak isteyenler, ekonomik çözümlerle Toyota kalitesine sahip olmanın avantajını yaşıyorlar.