- Dünya

İsrail en güvenli yerinden vuruldu: Dünyanın konuştuğu görüntüler

ABONE OL Google News Sayfamız

5 aydan uzun süredir devam eden İsrail-Hamas savaşının bölge ülkelerine sıçraması endişeleri sürerken dünyanın gözünü bölgeye çeviren son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İran destekli Irak İslami Direnişi, İsrail'in başkentindeki Ben Gurion Havaalanı'nı insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu. Açıklamayla birlikte saldırıya ilişkin görüntü de paylaşıldı.

İsrail en güvenli yerinden vuruldu: Dünyanın konuştuğu görüntüler mask
İsrail en güvenli yerinden vuruldu: Dünyanın konuştuğu görüntüler
İsrail en güvenli yerinden vuruldu: Dünyanın konuştuğu görüntüler
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ABD ve İsrail liderleri Biden ile Netanyahu arasında karşılıklı restleşmelerin yaşandığı döneme İsrail'in ana havaalanının vurulması damgasını vurdu. Bölge basınında geniş yankı uyandıran saldırıya ilişkin açıklama dün Irak İslami Direnişi'nden geldi.

ULUSLARARASI BEN GURION HAVALİMANI'NA DRONE SALDIRISI
İran destekli grubun açıklamasında "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, işgalci İsrail'in derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanı'nı insansız hava aracıyla hedef aldı" denildi.

"OPERASYONLARIN İKİNCİ AŞAMASI"
Saldırının Gazze'deki Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in masum sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla yapılan operasyonların ikinci aşamasının bir parçası olduğu, düşmanın kalelerini vurmaya yönelik çabalarının devam ettiği ifade edildi.

Irak İslami Direnişi geçtiğimiz günlerde de Hayfa'daki petrol rafinerilerini, Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki bir İsrail istihbarat üssünü ve Rosh-Pina Havalimanı'ndaki bir askeri bölgeyi hedef almıştı.

İSRAİL'İN KALBİNDE ROKETLİ SALDIRI
Açıklamayla birlikte ayrıca, uçağın havalimanı üzerine ulaştığında roket bıraktığı anların görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: MYNET

# Bir, Hava, günü, Mart, devam, açıklama, ifade

12 Mar 2024 - 11:03 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı mask
Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı mask
Seçimlerde büyük sürpriz: Aşırı sağ bir ülkenin daha kapısını çaldı
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi mask
Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı mask
Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi mask
Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı mask
Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber