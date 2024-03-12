KAYMAKAM Ürkmezer mesajında, “Bugün, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 103. yıl dönümüne erişmenin onur ve mutluluğu içerisindeyiz. İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en güzel şekilde ifade eden, yüreklere dokunan eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızın yazarı ve milli şairimiz olarak, vatan sevgisi, milli ruh ve inanç konularında derin izler bırakmış büyük bir şairdir. Eserleriyle milletimizin kalbinde ölümsüzleşen Mehmet Akif Ersoy, bizlere vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularını en güzel şekilde anlatmıştır. Bugün, İstiklal Marşımızın kabulü vesilesiyle, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkını bir kez daha hatırlamak, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerindeki derin mana ve mesajları anlamak için bir fırsattır. Milletimizin hür sesi olan İstiklal Marşımızın ve bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımızın kıymetini ve bizler için yaptıklarını hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yılını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, bütün milli mücadele kahramanlarımızı ve istiklalimiz uğruna bugün de canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.” (Fatma VURAL)
Alanya Kaymakamı Ürkmezer’den duygusal 12 Mart mesajı
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.