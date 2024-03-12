Alanya Kaymakamı Ürkmezer’den duygusal 12 Mart mesajı

KAYMAKAM Ürkmezer mesajında, “Bugün, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 103. yıl dönümüne erişmenin onur ve mutluluğu içerisindeyiz. İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en güzel şekilde ifade eden, yüreklere dokunan eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızın yazarı ve milli şairimiz olarak, vatan sevgisi, milli ruh ve inanç konularında derin izler bırakmış büyük bir şairdir. Eserleriyle milletimizin kalbinde ölümsüzleşen Mehmet Akif Ersoy, bizlere vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularını en güzel şekilde anlatmıştır. Bugün, İstiklal Marşımızın kabulü vesilesiyle, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkını bir kez daha hatırlamak, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerindeki derin mana ve mesajları anlamak için bir fırsattır. Milletimizin hür sesi olan İstiklal Marşımızın ve bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımızın kıymetini ve bizler için yaptıklarını hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yılını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, bütün milli mücadele kahramanlarımızı ve istiklalimiz uğruna bugün de canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.” (Fatma VURAL)