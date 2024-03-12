Jandarma Alanya’da okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dün İncekum, Avsallar, Türkler ve Okurcalar mahallelerinde bulunan okullar ve çevrelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda;
Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlk ve Ortaokulu, Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu-Ortaokulu-Lisesi, Recep Karaca ÇPL, Halıcı Orhan Ortaokulu,
Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Türkler Sosyal Bilimler Lisesi,
Alaattin Keykubat ilkokulu, Avsallar Ortaokulu, Halıcı Orhan Ortaokulu ve
İncekum Ortaokulu’nun çevreleri, şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. (Gülser YİĞİT)
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dün İncekum, Avsallar, Türkler ve Okurcalar mahallelerinde bulunan okullar ve çevrelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda;
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.