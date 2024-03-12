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Jandarma Alanya’da okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

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Alanya Jandarma Komutanlığı tarafından okul çevrelerine yönelik denetim uygulamaları yapıldı

Jandarma Alanya’da okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor mask
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dün İncekum, Avsallar, Türkler ve Okurcalar mahallelerinde bulunan okullar ve çevrelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda;
Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlk ve Ortaokulu, Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu-Ortaokulu-Lisesi, Recep Karaca ÇPL, Halıcı Orhan Ortaokulu,
Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Türkler Sosyal Bilimler Lisesi,
Alaattin Keykubat ilkokulu, Avsallar Ortaokulu, Halıcı Orhan Ortaokulu ve
İncekum Ortaokulu’nun çevreleri, şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. (Gülser YİĞİT)
# Bir, Alanya, Sosyal, Jandarma

12 Mar 2024 - 10:30 - Gündem

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